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خالد الفيصل يشيد بجهود تعليم الرياض في اليوم الوطني

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خالد الفيصل يشيد بجهود تعليم الرياض في اليوم الوطني خالد الفيصل يشيد بجهود تعليم الرياض في اليوم الوطني

    أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم بالجهود الموفقة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض في إقامة احتفال اليوم الوطني، مثنيا على ما قدمه فريق العمل من منسوبي الإدارة والطلاب والطالبات من إبداع وتميز لإبراز هذه المناسبة بصورة زاهية ومشرفة. جاء لك في خطاب شكر بعثه سمو وزير التربية والتعليم لسعادة مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد بن عبدالله المرشد.

وأبدى سمو وزير التربية والتعليم تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود والأنشطة والفعاليات الصفية وغير الصفية التي تعزز قيم الاعتزاز بالدين والولاء لملك والانتماء للوطن، آملاً أن تتواصل هذه الأنشطة على مدار العام الدراسي.

وقدم سمو الوزير شكره وتقديره لمدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض ولكل المشاركين في فعاليات الاحتفاء بالوطن متمنيًا لهم التوفيق والسداد، سائلا الله أن يحفظ قادتنا وأن يديم علينا وعلى بلادنا نعمه ظاهرة وباطنة.

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