الضويحي يرأس بلدي الزلفي

الزلفي - عبدالرحمن الخضيري

ترأس مسفر بن غالب الضويحي رئيس بلدية محافظة الزلفي ورئيس المجلس البلدي اجتماعاً للمجلس البلدي الثامن والثلاثين في دورته الثانية بحضور جميع أعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس ببلدية الزلفي. وتم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقد اتخذ المجلس عدداً من القرارات والتوصيات، كما تمت إحالة بعض المواضيع التي تم مناقشتها للبلدية والجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم.