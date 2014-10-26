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تهاني الجبالي: النخبة السياسية بها «خلل».. وبعض الجهات الإعلامية تفكك الوعي الشعبي

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تهاني الجبالي: النخبة السياسية بها «خلل».. وبعض الجهات الإعلامية تفكك الوعي الشعبي تهاني الجبالي: النخبة السياسية بها «خلل».. وبعض الجهات الإعلامية تفكك الوعي الشعبي

تهاني الجبالي

قالت المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن رؤية النخبة السياسية للواقع بها «خلل» ملحوظ؛ نظرًا لاهتمامهم بالانتخابات البرلمانية والمناصب الرسمية، بدلا من توضيح حقيقة الظرف الذي تعيشه الدولة إلى الجماهير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، السبت، أن تفجيرات أمس بشمال سيناء تعد أحد فصول الحرب على والوطن العربي، متابعة: «بعض الدول تدعم تلك الجماعات، وتقدم الأسلحة والأموال من أجل إراقة دماء أبناء الشعب المصري»، على حد قولها.

وانتقدت بعض المحطات الإعلامية، قائلة: «بعض الجهات الإعلامية لا تبني الوعي الشعبي ولكنها تفككه»، حسب تعبيرها.

وطالبت «الجبالي» بسرعة تشريع قانون الإرهاب، وإعلان كافة الحركات التكفيرية والجهادية حركات «إرهابية»، تجب مواجهتها بالحسم القانوني، مضيفة: «لا يجب أن يتمتع قاتل الشهداء بمميزات القضاء المدني، وحتى الآن هناك من ترتجف أيديهم في إحالة المتهمين للمحاكم العسكرية»، وفقا لقولها.

تجدر الإشارة إلى أن حادث تفجير نقطة «كرم القودايس» بشمال سيناء؛ أدى إلى سقوط 30 شهيدًا و31 مصابًا، كما شهدت أيضًا تفجيرا آخر؛ أسفر عن استشهاد 3 مجندين.

 

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