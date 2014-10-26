التميمي: “الإخوان” تمتلك أموالا ضخمة داخل وخارج الكويت.. وحظر نشاط الجماعة واجب

قال النائب عبد الله التميمي، عضو مجلس الأمة الكويتي إن أي تيار سياسي وتنظيم لا يكون ذا غطاء وطني ويعمل بوطنية يجب حظره وسحب كل ما لديه من رخص، مشدداً على أن أمن الوطن غير قابل للمزايدة.

وأضاف لـ”الشاهد الكويتية”: أن الإخوان في الكويت تنظيم له رءوس أموال ضخمة في الداخل والخارج وتدخل في شأن داخلي لدول خليجية وعربية وهذا أمر مرفوض، لافتاً إلى أن الجميع يعلم أننا في الكويت ليس لدينا قانون يخص إشهار الأحزاب السياسية، ومثل هذه المؤسسات تمارس وتخالف القانون والنظم فيجب حظرها وإيقاف نشاطها، مشيراً إلى أن الجميع رأى ماذا فعل تيار الإخوان في كثير من الدول العربية.