أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التميمي: “الإخوان” تمتلك أموالا ضخمة داخل وخارج الكويت.. وحظر نشاط الجماعة واجب

Google+ Print
التميمي: “الإخوان” تمتلك أموالا ضخمة داخل وخارج الكويت.. وحظر نشاط الجماعة واجب التميمي: “الإخوان” تمتلك أموالا ضخمة داخل وخارج الكويت.. وحظر نشاط الجماعة واجب

جماعة الإخوان

قال النائب عبد الله التميمي، عضو مجلس الأمة الكويتي إن أي تيار سياسي وتنظيم لا يكون ذا غطاء وطني ويعمل بوطنية يجب حظره وسحب كل ما لديه من رخص، مشدداً على أن أمن الوطن غير قابل للمزايدة.

وأضاف لـ”الشاهد الكويتية”: أن الإخوان في الكويت تنظيم له رءوس أموال ضخمة في الداخل والخارج وتدخل في شأن داخلي لدول خليجية وعربية وهذا أمر مرفوض، لافتاً إلى أن الجميع يعلم أننا في الكويت ليس لدينا قانون يخص إشهار الأحزاب السياسية، ومثل هذه المؤسسات تمارس وتخالف القانون والنظم فيجب حظرها وإيقاف نشاطها، مشيراً إلى أن الجميع رأى ماذا فعل تيار الإخوان في كثير من الدول العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا