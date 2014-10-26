مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور غرب إفريقيا للفت الأنظار لأهمية مكافحة “إيبولا”

غادرت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنتا باور واشنطن الليلة في مستهل جولة لها في غينيا وسيراليون وليبريا، وهي الدول التي يتفشى بها فيروس “إيبولا”.

وقال بيان صدر عن البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، إن الزيارة تهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي للحاجة لزيادة الدعم الدولي لمكافحة الفيروس.

وأضاف البيان أن سامنتا باور ستقوم بزيارة مراكز تنسيق الجهود لمواجهة إيبولا في الدول الثلاث الواقعة في غرب إفريقيا، كما ستجتمع مع العاملين الأمريكيين والدوليين في مجال مكافحة ايبولا.

وصرحت السفيرة الأمريكية لدى مغادرتها بأنها ستسعى خلال الزيارة إلى التعرف على الوضع على الأرض في تلك الدول والحصول على مزيد من المعلومات حول المعوقات التي تواجه تلك الدول في مواجهة فيروس ايبولا، مشيرة إلى أن دورها يجعلها في موضع أفضل للضغط لتعزيز جهود العمل الدولي لمكافحة إيبولا.

أ ش أ