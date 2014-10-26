مركز بحثي : انتخابات الكونجرس 2014 الأكبر إنفاقا في تاريخ أمريكا

قدر مركز الاستجابة السياسي الأمريكي إجمالي نفقات المرشحين والأحزاب وجماعات الضغط في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر اجراؤها اوائل نوفمبر المقبل بنحو 4 مليار دولار.

وقال المركز الذي يراقب أوجه الانفاق في الانتخابات الامريكية انه من التوقع ان تفوق نقفات الجمهوريين عن نظرائهم الديموقراطيين خلال تلك الانتخابات اذ يقدر اجمالي انفاق الجمهوريين بنحو 1.92 مليار دولار مقابل 1.76 مليار دولار للديموقراطيين، بالاضافة الى 300 مليون دولار اخرى كمصروفات ادارية سينفقها الجانبان ليبلغ اجمالي نفقات انتخابات 2014 نحو 4 مليار دولار، لتصبح الاكبر من حيث الانفاق السياسي في تاريخ الولايات المتحدة وفقا لتقديرات المركز المستقل.

وكان اجمالي الانفاق في انتخابات التجديد النصفي عام 2010 قد وصلت الى 3.6 مليار دولار، غير ان ما يلفت النظر ايضا في انتخابات 2014 هو حجم انفاق الجماعات التي هي خارج نطاق الاحزاب مثل لجان العمل السياسي والجماعات التي لا تسعى للربح والجماعات المعفاه من الضرائب والتي يتوقع ان يزيد انفاقها هذا العام بنحو 900 مليون دولار ليصل اجمالي انفاقها 1.3 مليار دولار.

وقد زاد انفاق تلك الجماعات خلال الاثني عشر يوما الاخيرة حيث قدر حجم الانفاق اليومي لتلك الجماعات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات بنحو 19.4 مليون يوميا.

ويرجع كثير من الخبراء زيادة انفاق تلك الجماعات الى القرار الذي اصدرته المحكمة العليا الامريكية عام 2010 والذي خفف من بعض القيود المفروضةعلى الانفاق السياسي من جانب الشركات والاتحادات.

ووفقا للقانون الفيدرالي الامريكي، لا يتعين على تلك الجماعات الابلاغ عن الاموال التي تنفقها على الدعاية التي تبثها قبل شهرين من الانتخابات العامة وقبل 30 يوما من الانتخابات الفرعية.

ويقدر حجم الانفاق في ذلك النوع من الدعاية الذي لا يتم الاعلان عنه بنحو 100 مليون دولار ومعظمه يذهب للجمهوريين. بينما يتمتع الديموقراطيون على الجانب الآخر باموال لجان الحزب في مجلسي النواب والشيوخ ومن المتوقع ان تنفق تلك اللجان لصالح الديموقراطيين 427 مليون دولار مقابل 330 مليون دولار للجمهوريين.

أ ش أ