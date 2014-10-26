وائل الإبراشي: الإخوان المسلمين «تقطع شرايين هذا الوطن»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يجب الاهتمام بحادث برنامجه، في ظل سقوط شهداء على أراضي سيناء.

وأضاف «الإبراشي» خلال برنامجه «العاشرة مساء» الذي يعرض على فضائية «دريم2»، السبت، أن «جماعة الإخوان المسلمين تقطع شرايين أوصال هذا الوطن، وتفجيرات سيناء تؤكد ذلك» .

وأشار إلى ضرورة مواجهة «الإرهاب المسلح» بخطوات حازمة وقوية، موضحا: أن الشعب قام بتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة مثل تلك هذه الحوادث الغاشمة .

تجدر الإشارة إلى انقطاع البث عن إحدى حلقات الإعلامي وائل الإبراشي، أثناء هجومه على وزير التربية والتعليم؛ بسبب انتشار حوادث وفاة التلاميذ بالمدارس.

وبدوره نفى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تدخل الحكومة في هذا الحادث، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يرحب بالنقد البنّاء ولا يتجه أبدًا لقطع الإرسال عن أي إعلامي لأي سبب كان.