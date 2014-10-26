أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وائل الإبراشي: الإخوان المسلمين «تقطع شرايين هذا الوطن»

Google+ Print
وائل الإبراشي: الإخوان المسلمين «تقطع شرايين هذا الوطن» وائل الإبراشي: الإخوان المسلمين «تقطع شرايين هذا الوطن»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه لا يجب الاهتمام بحادث برنامجه، في ظل سقوط شهداء على أراضي سيناء.

وأضاف «الإبراشي» خلال برنامجه «العاشرة مساء» الذي يعرض على فضائية «دريم2»، السبت، أن «جماعة الإخوان المسلمين تقطع شرايين أوصال هذا الوطن، وتفجيرات سيناء تؤكد ذلك» .

وأشار إلى ضرورة مواجهة «الإرهاب المسلح» بخطوات حازمة وقوية، موضحا: أن الشعب قام بتفويض الرئيس عبد الفتاح ؛ لمواجهة مثل تلك هذه الحوادث الغاشمة .

تجدر الإشارة إلى انقطاع البث عن إحدى حلقات الإعلامي وائل الإبراشي، أثناء هجومه على وزير التربية والتعليم؛ بسبب انتشار وفاة التلاميذ بالمدارس.

وبدوره نفى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تدخل في هذا الحادث، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يرحب بالنقد البنّاء ولا يتجه أبدًا لقطع الإرسال عن أي إعلامي لأي سبب كان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين