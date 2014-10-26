«داعش» يكشف خدعة «المساعدات الأمريكية المسمومة»

قال تنظيم ‘داعش’ ، إنه كشف أغذية مسمومة ودواء قاتل، ضمن الأسلحة التي أسقطها الطيران الأمريكي في ‘عين العرب’ كوبانى المدينة السورية.

وأشارت عناصر ‘داعش’، أن أمريكا قامت بوضع أجهزة تتبع مع الأسلحة التي وقعت بأيديهم، قبل أيام، واصفين الأمر بالحيلة العسكرية لأمريكا.

ونشر ‘داعش’ علي مواقع التواصل الاجتماعي ‘فيس بوك’ و’تويتر’، تفاصيل الحيلة الأمريكية التي تجسدت بطعم مدجج بالسلاح والسُم، والتي رصدتها مندوبة ‘روسيا سيجودنيا’، أمس السبت.

وأضاف التنظيم الإرهابي، أن شحنة الأسلحة مزودة بأجهزة تتبع يُراد بها تتبع للتنظيم، وطرود أغذية مسمومة، وأدوية قاتلة.

> ولم يشر عناصر التنظيم، عبر المنشورات إلي حالات تسمم أو وفاة إثر هذه الطرود.

وأقرت وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، بسقوط إحدي شحنات الأسلحة التي ألقتها مروحيات عسكرية أمريكية، فوق مدينة عين العرب السورية، بيد تنظيم ‘داعش’.

واحتوت الشحنة التي لم تبلغ هدفها بالوصول إلي المقاتلين الأكراد المُدافعين عن مدينتهم عين العرب، قرب تركيا، علي 28 طردًا، تنوعت بها الأسلحة والمستلزمات الطبية، وفق الدفاع الأمريكية.