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بالفيديو.. يوسف الحسيني يسب مرسي بـ«لفظ خارج» على الهواء ردًا على بيانه

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سب الإعلامي يوسف الحسيني، الرئيس الأسبق محمد مرسي، أثناء قراءته للبيان الذي أصدره المعزول عبر حسابه على «فيس بوك»، ويهنئ فيه أنصاره بالعام الهجري الجديد ويطالبهم بالاستمرار في التظاهر، قائلاً: «ابن الفرطوس، ثورة ايه، والجنود بيقتلوا على الحدود».

وأضاف «الحسيني»، في برنامجه «السادة المحترمون»، على قناة «أون تي في لايف»: «يا ابن.. (لفظ خارج)، مرسي ده خاين وجاسوس».

وكان مرسي قد هاجم عبر خطابه، النظام المصري والرئيس عبدالفتاح ، وزعم أنه سيخرج قريبًا من السجن وسيلتقي بمن يدعمه وقال في الخطاب: «أهنئكم بالعام الهجري الجديد والوطن في ذروة ثورته، وشبابه في أوج عزمهم ونفاذ كلمتهم».

وطالب باستمرار ما يزعم أنها ثورة ضد الانقلاب، وقياداته الذين يريدون إخضاع الوطن وهيهات لهم ذلك، خائفين من مصير أسود عقابا لهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم في حق هذا الشعب العظيم.

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