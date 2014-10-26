«الصيادلة» تدين أحداث سيناء وتدعو لإتخاذ جميع التدابير لحفظ دماء المصريين

أدانت النقابة العامة للصيادلة الحادث الارهابي الذي وقع، الجمعة، بكمين «كرم القراديس» بشمال سيناء وراح ضحيتة 30 جنديا ونحو 29 مصابًا.

وقدم نقيب الصيادلة ومجلس النقابة تعازيهم ﻷسر شهداء الوطن، داعيين الله للشهداء بالرحمة وﻷهاليهم الصبر والسلوان وللوطن أن يحفظه الله من كل سوء ويحقن دماء المصريين جميعا.

ودعت نقابة الصيادلة، الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها حفظ دماء المصريين.

وطالبت النقابة جميع مؤسسات الدولة والمجتمع إلى العمل على تنمية وتعمير سيناء العزيزة، وعدم الاكتفاء بالحلول اﻷمنية فقط رغم أهميتها.