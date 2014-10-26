السيسي : عناصر تم تدريبها في سوريا والعراق وراء حادث سيناء

علمت “الكويتية” من مصادرها الخاصة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طالب أعضاء مجلس الدفاع الوطني ورجال القوات المسلحة بسرعة الثأر والقصاص من قتلة الجنود المصريين في سيناء “الجمعة”.

وكشفت مصادر أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى بمجلس الدفاع الوطنى، مساء “الجمعة” ، لبحث تداعيات الهجمات الإرهابية فى سيناء استمر نحو ساعتين، وأن الرئيس أبدى غضبه الشديد مما حدث وطالب اعضاء المجلس بالقصاص، وقال لهم أن القضاء على الف إرهابى لن تساوى قطرة دم من شهيد ، والشعب المصري ينتظر القصاص العادل والسريع لأبنائه”.

وأكد السيسى ضرورة الرد بكل قوة على الإرهابيين فى سيناء، وإطلاع الشعب على الحرب التى تتعرض لها الدولة من جهات خارجية وداخلية.

كما طالب الرئيس المصري أعضاء المجلس بوضع خطة شاملة للقضاء على الإرهاب فى مصر بشكل كامل، خاصة فى سيناء، ووضع يد الدولة عليها وتحقيق السيطرة الكاملة خلال شهور، كما طالب وزير الداخلية بالتعاون مع الجيش وتزويده بالمعلومات ، وتكثيف جهود مراقبة العناصر الخارجية المخربة والقبض عليها بأقصى سرعة.

وأكدت المصادر أن الرئيس ناقش مع المجلس تفاصيل العملية الإرهابية واختلافها عما قبلها من العمليات ، وأن جميع التقارير التى قُدمت إليه تؤكد وجود عناصر دولية تم تدريبها فى سوريا والعراق ، بالإضافة إلى وجود دعم دولى لتلك العناصر الإرهابية بأسلحة ومعلومات تمكنهم من تنفيذ العمليات، حيث طالب برصدهم وإلقاء القبض عليهم، وإيجاد طرق لإغلاق منافذ الدعم الدولى للإرهاب في مصر.