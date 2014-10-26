كلوني وعلم الدين يتزوجان في لندن بحضور شخصيات لبنانية

أقيم مساء اليوم الحدث الأهم الذي ينتظره الملايين حول العالم، وهو حفل الزفاف الثاني للنجمين George Clooney وأمل علم الدين.

الحفل أقيم في فندق Danesfield House في Buckinghamshire بلندن، أي على مقربة من المنزل الذي إشتراه العروسين منذ فترة قصيرة.

وكشفت إحدى المصادر أن السهرة ضمت حوالي 200 شخص، أي أكثر من الذين حضروا حفل الزفاف نفسه في إيطاليا، ومن بينهم لبنانيين وسعوديين وبحرينيين اتوا خصيصاً من بلادهم لمشاركة الثنائي فرحتهم.

وقال أحد أفراد عائلة علم الدين لصحيفة People: أنا فخورة جداً بإنضمام George إلى عائلتنا، وأنا أتيت من بيروت فقط لأقبله وأقول له أهلاً بك.

أما صحيفة Us Weekly التي تابعت مجريات السهرة، فأكدت أن والدي أمل بارعة ورمزي علم الدين وشقيقتها تالا، نظموا الحفل بكل تفاصيله.

وفي الإطار نفسه، ذكرت مصادر من داخل السهرة أنها إتسمت بالبساطة، كما أن الطعام الذي قدّم إقتصر على الأطباق التي يقدمها مطعم الفندق بالعادة، على عكس الزفاف الإيطالي الذي تولّى تحضير العشاء فيه أحد أهم الطهاة اللبنانيين.

يشار إلى أن Clooney وصل أمس الجمعة إلى العاصمة البريطانية لندن، وقد نشرنا بعض الصور له خلال وجوده في مطار هيثرو.

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