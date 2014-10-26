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وزير الأوقاف: «الإخوان» يتحالفون مع الشيطان للاستحواذ على السلطة

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وزير الأوقاف: «الإخوان» يتحالفون مع الشيطان للاستحواذ على السلطة وزير الأوقاف: «الإخوان» يتحالفون مع الشيطان للاستحواذ على السلطة

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه في الوقت الذي صدع فيه كثير من قيادات الإخوان رؤوسنا بدروس الصمود والممانعة والمقاومة لأمريكا والغرب، وتاجروا بدين الله مستغلين الفطرة النقية للعامة والبسطاء من جهة، والتمويل الضخم الذي كانوا يتلقونه من التنظيم الدولى والدول التي جندتهم لخدمة أهدافها من جهة أخرى، كانوا يخططون لخداع العامة في سبيل تحقيق مصالحهم النفعية السلطوية.

وأضاف جمعة في بيان له، أن الإخوان كانوا يحرصون أشد الحرص على الحصول على جنسية الدول التي يعلنون عداءهم لها في الظاهر لأنفسهم أو لأبنائهم، ما يدل على أن النفاق السياسي والاجتماعى وانفصام الشخصية لديهم.

وطالب وزير الأوقاف، بتخيير مزدوجى الجنسية بين الجنسية المصرية وأى جنسية أخرى حصلوا عليها، لافتا إلى أن كثيرا من مزدوجي الجنسية يستغل جنسيته الأجنبية للإضرار بالوطن وأمنه القومى.

وأكد جمعة أن الإخوان هم تنظيم سياسي هدفه الاستحواذ على السلطة، ومستعد للتحالف مع الشيطان، بدليل تحالفهم الآن مع الدول العميلة التي تعلن حربا على .

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