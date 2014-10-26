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“البنتاجون” يدين الهجوم الإرهابي في العريش

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“البنتاجون” يدين الهجوم الإرهابي في العريش “البنتاجون” يدين الهجوم الإرهابي في العريش

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيانا أصدرته الليلة، العملية الإرهابية التي استهدفت مجموعة من جنود القوات المسلحة في العريش عصر الجمعة.

ومن جانبه وصف الأدميرال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع، الهجمات في سيناء والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجنود المصريين بالعمل الإرهابي، معربا عن تعازي “البنتاجون” لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأكد كيربي أن وزارة الدفاع الامريكية ستواصل دعم جهود لمواجهة خطر الإرهاب في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، والتي وصفها “بالمهمة وطويلة الأمد”.

أ ش أ

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