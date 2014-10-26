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بالفيديو.. وجدي غنيم: حذاري أن يكون في قلوبكم حرج من قتل المجرمين

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بالفيديو.. وجدي غنيم: حذاري أن يكون في قلوبكم حرج من قتل المجرمين بالفيديو.. وجدي غنيم: حذاري أن يكون في قلوبكم حرج من قتل المجرمين

وجدي غنيم

وجه الداعية الإسلامي وجدي غنيم، الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر قناته الشخصية على موقع «يوتيوب»، رسالة لـ«المسلمين»، قائلًا لهم: «حذاري أن يكون في قلوبكم حرج من قتل المجرمين، إن إنكار هذا الحد يخرج المسلم عن ملته».

وأضاف: «لازم نكون فخورين بديننا، وبتنفيذ حد القتل، على وجه الخصوص ضد من أسماهم بالمجرمين الإرهابيين، ممثلين في العالم الغربي، وعلي رأسهم الولايات المتحدة».

وكانت محافظة شمال سيناء شهدت، أمس الجمعة، مذبحة جديدة بعد استهداف الإرهابيين كمينا وعدة نقاط أمنية وعسكرية، ما أسفر عن استشهاد 30 وإصابة نحو 33 آخرين.

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