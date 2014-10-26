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حكم قضائي يؤدي إلى تقليص تقاسم كندا معلومات مخابرات بشأن مشتبه بهم

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حكم قضائي يؤدي إلى تقليص تقاسم كندا معلومات مخابرات بشأن مشتبه بهم حكم قضائي يؤدي إلى تقليص تقاسم كندا معلومات مخابرات بشأن مشتبه بهم

كندا

قال مسئول كندي، إن كندا لم تشارك الولايات المتحدة بعض معلومات المخابرات المتعلقة برجلين شنا هجمات أدت لسقوط قتلى الأسبوع الماضي، بسبب حكم قضائي صدر في 2013 يحد من نقل البيانات الشخصية.

من ثم فلم تعرف السلطات الأمريكية معلومات تذكر عن مايكل زيهاف بيبو الذي قتل جنديا يوم الأربعاء قبل مهاجمة البرلمان في العاصمة أوتاوا.

ولم تعرف السلطات أيضا أن كندا سحبت جواز سفر مارتن رولو الذي قتل جنديا دهسا في إقليم كيبيك يوم الاثنين.

وتتبادل الولايات المتحدة وكندا منذ عشرات السنين المعلومات عن الأشخاص الذين ترى الدولتان أنهم يشكلون خطرا كبيرا.

وتنتمي الدولتان إلى جانب استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا إلى ما يسمى بشبكة “فايف أيز” لتقاسم معلومات المخابرات.

لكن حكما قضائيا صدر العام الماضي قال، إن وكالة أمن معلومات المخابرات الكندية خرقت الحياة الشخصية بنقلها معلومات عن مواطنين كنديين.

وقال المسئول لرويترز “هذا هو السبب في عدم تمكن وكالة أمن معلومات المخابرات الكندية من تقاسم المعلومات بشأن هذا الرجل زيهاف بيبو وآخرين مع فايف أيز”.

رويترز

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