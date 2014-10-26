أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ممرضة أمريكية عائدة من سيراليون ترفض وضعها في الحجر الصحى

Google+ Print
ممرضة أمريكية عائدة من سيراليون ترفض وضعها في الحجر الصحى ممرضة أمريكية عائدة من سيراليون ترفض وضعها في الحجر الصحى

نددت ممرضة أمريكية عائدة من مهمة في سيراليون، حيث ساعدت المصابين بفيروس إيبولا، بوضعها في الحجر الصحي الإلزامي لدى عودتها إلى الولايات المتحدة وخصوصا أنها لم تظهر أيا من عوارض الإصابة بالفيروس.

وكايسي هيكوكس التي عملت لحساب “أطباء بلا حدود” في سيراليون هي أول شخص يوضع في الحجر الصحي تنفيذا لقرار أصدره أمس الأول الجمعة حاكما ولايتي نيوجرسي كريس كريستي ونيويورك أندرو كيومو ويشمل جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم كانوا على تماس مع مصابين بإيبولا.

وقالت الممرضة لصحيفة “ذي دالاس مورنينغ نيوز” أمس السبت “لا أتمنى لأحد هذا الوضع وأخشى على الناس الذين سيكونون في مثل وضعي مستقبلا”.

وأضافت “أخشى على الطواقم الصحيين الأخرين الذين سيشرحون في المطارات أنهم كافحوا إيبولا في غرب أفريقيا”، منددة بوضع تسوده الفوضى وبانعدام صارخ للتنظيم ولتعليمات محددة لاستقبال هؤلاء الأشخاص.

ونقلت هيكوكس من مطار نيوورك في نيوجرسي إلى مستشفى نيوجرسي، حيث وضعت في الحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوما بهدف الخضوع لفحوص رغم أنها لا تظهر إيا من عوارض إيبولا.

وروت أن ضباطا في دائرة الهجرة استجوبوها “كما لو كنت مجرمة” طوال ثلاث ساعات مؤكدة أن “أحدا لم يبد أي مسؤولية ولم يقل لي ماذا سيكون مصيري وصرت اتساءل عن الخطأ الذي ارتكبته”.

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا