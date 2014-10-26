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القوات العراقية تقتل 20 من عناصر داعش بينهم مسلحون من جنسيات عربية

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القوات العراقية تقتل 20 من عناصر داعش بينهم مسلحون من جنسيات عربية القوات العراقية تقتل 20 من عناصر داعش بينهم مسلحون من جنسيات عربية

أرشيفية

صرح قائد كبير في الجيش العراقي بأن القوات العراقية تمكنت من قتل 20 من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، من بينهم أجانب في مدينة كركوك.

وقال الفريق الركن عبد الأمير محمد الزيدي قائد عليات دجلة العسكرية في تصريح صحفي “إن قوات عراقية نفذت عملية عسكرية واسعة قامت بها قوات من الجيش والشرطة ومتطوعي الحشد الوطني لمطاردة عناصر داعش من مناطق تلال حمرين من ثلاثة محاور أولها البوابة الشمالية لمقر الفيلق الثاني والمحور الآخر من بحيرة حمرين والثالث من منطقة الصفرة في ناحية العظيم أسفرت عن مقتل 20 مسلحا من بينهم جنسيات عربية، وتدمير أربع آليات إحداها محملة بسلاح أحادي”.

الألمانية

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