أخبار عاجلة

الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة : زيارة السيسي تهدف للتواصل مع الإدارة الأمريكية والإطلاع على موقفها -
الأخبار - المتحدث باسم الرئاسة: السيسي يلتقي خلال الزيارة شخصيات بارزة في عملية صنع القرار الأمريكي -
الأخبار - إيناس أنور "موفدة dmc ": الرئيس السيسي سيلتقي عناصر الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن -
وصول صلاح و عبد الغني للزمالك للاجتماع مع مرتضى -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم رئيس البنك الدولي ورئيسي شركتي جنرال إلكتريك ولوكيهد مارتن -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر يطالبون بتجديد الخطاب الديني وهم يشوهون الدعاة -
صاحب أول حكم بـ"مصرية تيران وصنافير": لا يستطيع أحد أن يبطل حكم الإدارية العليا -
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب -
الأخبار - السيسي يبدأ اليوم لقاءاته في مستهل زيارته للولايات المتحدة -
السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني: لا أفكر في رحيل فالكاو

Google+ Print
سيميوني: لا أفكر في رحيل فالكاو سيميوني: لا أفكر في رحيل فالكاو

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد إنه لا يكن للاعب الكولومبي راداميل فالكاو، سوى "الامتنان"، متجنبا الإشارة إلى صفقة المهاجم الوشيكة مع موناكو أو ما إذا سيشارك في مباراة ساراجوسا الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأبرز سيميوني خلال تقديم كتابه "تأثير سيميوني. التحفيز كاستراتيجية" الذي يستعرض فيه خبراته في كيفية تقديم الحافز الكبير للفرق التي يدربها، أن اللاعب يتحلى بـ"الالتزام والمسئولية والتفاني".

وفي إشارة إلى الانتقال الوشيك لفالكاو إلى موناكو الفرنسي، في صفقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة، قال سيميوني "الاختيارات في الحياة فردية وشخصية وعندما يقدر أحد شخصا ما فيجب أن يتقبله. وأنا ممتن. التقيت به في ريفر بليت (الأرجنتيني) عندما كان فتى وطالما لعب بنفس الطريقة التي يتبعها هنا".

وأضاف "لم أفكر في ما إذا كان سيرحل أو إلى أين سيرحل وإنما في أن شخصا مثله يتسم بالمسئولية والالتزام، قدم أشياء هامة للفريق وتفانى من أجل النادي، ولذا لا يجب سوى توجيه الشكر لمثل هؤلاء الأشخاص".

ولم يؤكد سيميوني ما إذا كان سيضع فالكاو في قائمة الفريق خلال مباراة بعد غد السبت أمام ساراجوسا في آخر لقاءات الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني والذي يحتل به الفريق المركز الثالث بـ73 نقطة.

واكتفى في تعليقه على هذه المباراة بقوله "سوف نخوض مباراة في ساراجوسا ونتمنى أن نقدم لقاء جيدا".

ومن ناحية أخرى، يرى سيميوني أن فريقه عليه "مواصلة التقدم" خلال الموسم المقبل بنفس اداء آخر عام ونصف العام، قائلا "لدينا بنية قوية للغاية داخل النادي ونتمنى أنه بالحفاظ على هذه القاعدة، نستطيع أن نجلب المزيد من اللاعبين الأكثر تنافسيه حتى يستمر الفريق في التحسن".

وعن فرصة أتلتيكو في الفوز بالدوري الإسباني، قال سيميوني إنه لا يرى في فريقه القدرة على الفوز بالليجا موضحا "لا أحب الكذب، يجب أن نعيش في الواقع، لقد قدمنا مباراة كبيرة في كأس الملك وربحنا مباراة هامة سوف يتذكرها التاريخ، ولكن أن نقول اننا نتطلع للفوز بالليجا سيكون كذب على الناس".

وأضاف "علينا أن نتقدم لنقترب أكثر من الفوز بالليجا، فبالتفكير بهذه الطريقة سنقترب أكثر مع مرور الوقت".

ومن ناحية أخرى تجنب سيميوني الرد على سؤاله عن السبب وراء عدم استدعاء لاعبين من أتلتيكو في قائمة الإسباني لبطولة كأس القارات، قائلا "هذا سؤال لمدرب المنتخب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب