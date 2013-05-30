سيميوني: لا أفكر في رحيل فالكاو

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب فريق أتلتيكو مدريد إنه لا يكن للاعب الكولومبي راداميل فالكاو، سوى "الامتنان"، متجنبا الإشارة إلى صفقة المهاجم الوشيكة مع موناكو أو ما إذا سيشارك في مباراة ساراجوسا الأخيرة بالدوري الإسباني.

وأبرز سيميوني خلال تقديم كتابه "تأثير سيميوني. التحفيز كاستراتيجية" الذي يستعرض فيه خبراته في كيفية تقديم الحافز الكبير للفرق التي يدربها، أن اللاعب يتحلى بـ"الالتزام والمسئولية والتفاني".

وفي إشارة إلى الانتقال الوشيك لفالكاو إلى موناكو الفرنسي، في صفقة سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الساعات المقبلة، قال سيميوني "الاختيارات في الحياة فردية وشخصية وعندما يقدر أحد شخصا ما فيجب أن يتقبله. وأنا ممتن. التقيت به في ريفر بليت (الأرجنتيني) عندما كان فتى وطالما لعب بنفس الطريقة التي يتبعها هنا".

وأضاف "لم أفكر في ما إذا كان سيرحل أو إلى أين سيرحل وإنما في أن شخصا مثله يتسم بالمسئولية والالتزام، قدم أشياء هامة للفريق وتفانى من أجل النادي، ولذا لا يجب سوى توجيه الشكر لمثل هؤلاء الأشخاص".

ولم يؤكد سيميوني ما إذا كان سيضع فالكاو في قائمة الفريق خلال مباراة بعد غد السبت أمام ساراجوسا في آخر لقاءات الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني والذي يحتل به الفريق المركز الثالث بـ73 نقطة.

واكتفى في تعليقه على هذه المباراة بقوله "سوف نخوض مباراة في ساراجوسا ونتمنى أن نقدم لقاء جيدا".

ومن ناحية أخرى، يرى سيميوني أن فريقه عليه "مواصلة التقدم" خلال الموسم المقبل بنفس اداء آخر عام ونصف العام، قائلا "لدينا بنية قوية للغاية داخل النادي ونتمنى أنه بالحفاظ على هذه القاعدة، نستطيع أن نجلب المزيد من اللاعبين الأكثر تنافسيه حتى يستمر الفريق في التحسن".

وعن فرصة أتلتيكو في الفوز بالدوري الإسباني، قال سيميوني إنه لا يرى في فريقه القدرة على الفوز بالليجا موضحا "لا أحب الكذب، يجب أن نعيش في الواقع، لقد قدمنا مباراة كبيرة في كأس الملك وربحنا مباراة هامة سوف يتذكرها التاريخ، ولكن أن نقول اننا نتطلع للفوز بالليجا سيكون كذب على الناس".

وأضاف "علينا أن نتقدم لنقترب أكثر من الفوز بالليجا، فبالتفكير بهذه الطريقة سنقترب أكثر مع مرور الوقت".

ومن ناحية أخرى تجنب سيميوني الرد على سؤاله عن السبب وراء عدم استدعاء لاعبين من أتلتيكو في قائمة المنتخب الإسباني لبطولة كأس القارات، قائلا "هذا سؤال لمدرب المنتخب".