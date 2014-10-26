أحد أبطال أكتوبر يقترح مواجهة الإرهابيين من خلال سلاح الصاعقة فقط

قدم أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ابن محافظة الإسماعيلية عبد الجواد سويلم اقتراحا بمواجهة الإرهابيين فى سيناء من خلال سلاح الصاعقة فقط لكون الإرهابيين يستخدمون أسلوب حرب العصابات.

وقال عبد الجواد سويلم أحد أبطال سلاح الصاعقة والذى كام قد فقد قدميه وإحدى عينيه وذراع فى مواجهات شرسة أثناء حرب أكتوبر73 :” أن الإرهابيين يعتمدون على سلاح الكر والفر فى المناطق الجبلية وبالتالى يتمكنون من تحقيق أهدافهم التخريبية فضلا عن أنهم يحتمون بالمدنيين بسيناء ، إلا أنه فى حالة الهجوم عليهم من خلال أفراد صاعقة مدربين فإن ذلك سيربك حساباتهم تماما وتصفية الإرهابيين من سيناء ” .

وأضاف سويلم أن أبطال القوات المسلحة هم من قهروا من قبل خط بارليف المنيع، وربما يكون شهداؤنا هم ضريبة ندفعها من أجل الحفاظ على وحدة أراضينا، فالإرهاب لن يهز الشعب المصرى نهائيا.

يذكر أن البطل عبد الجواد سويلم له تاريخ حربى معروف بسلاح الصاعقة خلال حرب أكتوبر المجيدة عندما قام بتدمير معدات حربية للعدو بلغت 16 دبابة و11 مدرعة و2 عربة جيب وأتوبيس و2 بلدوزر، مما أدى إلي فقدان العدو 129 جنديا إسرائيليا خلال المواجهة مع البطل عبد الجواد سويلم فقط وعلى إثر ذلك فقد سويلم إحدى ذراعيه وقدميه وعينا واحدة.

> أ ش أ