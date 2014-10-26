كمال حبيب: حادث الشيخ زويد له صلة بالأحكام القضائية التي صدرت ضد الإرهابيين

قال الدكتور كمال حبيب، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الظاهرة الإرهابية هي ظاهرة إجرامية بالأساس، ولا صلة لها بأي دين، وتتخذ فقط من الدين الإسلامي مظلة لعفنها وإرهابها.

وأضاف “حبيب” خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر” أمس السبت :” أن اختيار يوم الجمعة كتوقيت للحادث، كان يهدف إلى فكرة أن ترى جميع الناس ما حدث، مستخدمين يوم الجمعة كـ”مسرح معنوي” واستعراض لعنف الإرهاب ” .

وأشار، إلى أن هناك صلة بين الحادث الذي الإرهابي الذي استهدف رجال القوات المسلحة بالشيخ زويد أمس الجمعة، والأحكام التي صدرت في الفترة الأخيرة، وكان أبرزها الأحكام التي وقعت على المتهمين في قضية “خلية مدينة نصر”.