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تقرير - كيف حارب فان بيرسي الإصابات المتكررة؟

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تقرير - كيف حارب فان بيرسي الإصابات المتكررة؟ تقرير - كيف حارب فان بيرسي الإصابات المتكررة؟

يعتبر روبين فان بيرسي واحد من أكثر اللاعبين الذين عانوا من الإصابات المتكررة مما أخر انطلاقة الهولندي في مسيرته حتى سن الـ28.

وحصل فان بيرسي على لقب هداف الدوري في الموسمين الأخيرين مع ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد على الترتيب على الرغم من إنتقاله للعب في إنجلترا في عام 2004.

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) تقرير عن السلاح الذي واجه به فان بيرسي إصاباته منذ موسمين مما جعله يشارك في أغلب مباريات فريقه واستطاع الحصول على لقب الهداف مرتين.

وأشار التقرير إلى فان بيرسي بدأ في ارتداء منتج أمريكي الصنع عبارة عن رباط مطاطي على فخذه خلال التدريبات والمباريات مما جعله أقل تعرضا للإصابات التي عانى منها الهولندي كثيرا في السابق.

وأضاف إلى أن فان بيرسي نصح زميله واين روني بإرتدائه بعدما تعرض الإنجليزي لإصابة قوية في الفخذ أمام فولام في بداية الدوري، كما أشار التقرير إلى أن زميليه في الفريق ناني وأندرسون يرتدونه بالإضافة للعديد من زملائه السابقين في أرسنال.

ويوضح التقرير ما يفعله هذا الرباط المطاطي بالضبط إذ يضغط الأنسجة الرخوة حول العضلات والأوتار مما يحد من الإجهاد بالإضافة إلى أنه يزيد من تدفق الدم حول تلك العضلات وبالتالي تقليل التعرض للإصابات.

ويوضح التقرير الفرق بين الفترة التي استعان فيها فان بيرسي بالرباط وبين والتي سبقتها وتأثيره على مستواه.

حيث أنه منذ أن ارتداه في فبراير 2012 بات يشارك باستمرار دون التعرض لإصابات كثيرة مما جعله يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين.

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