أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

محافظ القليوبية يتقدم بخالص العزاء لاسرة شهيد الشيخ زويد بالقناطر الخيرية

Google+ Print

محافظ القليوبية يتقدم بخالص العزاء لاسرة شهيد الشيخ زويد بالقناطر الخيرية

توجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بخالص العزاء لاسرة الشهيد المجند احمد محروس غباشى 22 سنة بقرية الخرقانية بالقناطر والذي استشهد بحادث العريش الغادر الذى استهدف كمين كرم القواديس.

وتقدم عبد الظاهر بخالص التعازي والمواساه لأسرة الشهيد وأسر الشهداء و للقوات المسلحه داعيا الله تعالى أن يتقبلهم عنده من الشهداء الابرار وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان. وأكد المحافظ أن جموع الشعب المصري تساند أجهزة الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.

ووصف عبد الظاهر مرتكبي تلك الجرائم بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، وشدد على أنها سوف تزيد من رفض المجتمع المصري كاملا للجماعات الإرهابية المتطرفة.

واعلن محافظ القليوبية الحداد الرسمى لمدة ثلاثة ايام واصدر تعليماته بتنكيس الاعلام فوق الديوان العام و كل المبانى والمنشأت الحكومية بالمحافظه لمده 3 ايام حدادًا علي شهداء الحادث الارهابي الذي تعرض له جنود القوات المسلحة بجنوب الشيخ زويد بالعريش بمحافظه شمال سيناء المصريه .

وكان المئات من اهالى قرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر بالقليوبية قد ودعوا فى جنازة عسكرية مهيبة شهيد الواجب بمسجد الزاوية وسط هتافات المشيعين ضد الإرهاب والهجمات الإرهابية على أبناء وحماة الوطن مرددين يسقط يسقط الإرهاب ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.

محافظ القليوبية يتقدم بخالص العزاء لاسرة شهيد الشيخ زويد بالقناطر الخيرية 1

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا