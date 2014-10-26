محافظ القليوبية يتقدم بخالص العزاء لاسرة شهيد الشيخ زويد بالقناطر الخيرية

توجه المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بخالص العزاء لاسرة الشهيد المجند احمد محروس غباشى 22 سنة بقرية الخرقانية بالقناطر والذي استشهد بحادث العريش الغادر الذى استهدف كمين كرم القواديس.

وتقدم عبد الظاهر بخالص التعازي والمواساه لأسرة الشهيد وأسر الشهداء و للقوات المسلحه داعيا الله تعالى أن يتقبلهم عنده من الشهداء الابرار وان يلهم اهلهم الصبر والسلوان. وأكد المحافظ أن جموع الشعب المصري تساند أجهزة الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب.

ووصف عبد الظاهر مرتكبي تلك الجرائم بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح، لافتا إلى أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا، وشدد على أنها سوف تزيد من رفض المجتمع المصري كاملا للجماعات الإرهابية المتطرفة.

واعلن محافظ القليوبية الحداد الرسمى لمدة ثلاثة ايام واصدر تعليماته بتنكيس الاعلام فوق الديوان العام و كل المبانى والمنشأت الحكومية بالمحافظه لمده 3 ايام حدادًا علي شهداء الحادث الارهابي الذي تعرض له جنود القوات المسلحة بجنوب الشيخ زويد بالعريش بمحافظه شمال سيناء المصريه .

وكان المئات من اهالى قرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر بالقليوبية قد ودعوا فى جنازة عسكرية مهيبة شهيد الواجب بمسجد الزاوية وسط هتافات المشيعين ضد الإرهاب والهجمات الإرهابية على أبناء وحماة الوطن مرددين يسقط يسقط الإرهاب ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.