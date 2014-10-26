المحافظ يبحث تخليد أسماء شهداء العريش على المدارس والشوارع بالمنيا

أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا انه فور عودته غدا للمحافظة عقب اجتماع مجلس المحافظين ، المقرر انعقاده صباح الغد سيبحث إطلاق أسماء الشهداء على عدد من المؤسسات التعليمية والشوارع بالمحافظة تخليدا لذكراهم العطرة ودورهم العظيم في حماية الوطن، مؤكدًا أن الوطن مهما قدم لأسر الشهداء لن يتمكن من رد الجميل وتضحيتهم بروحهم فداءا لواجبهم الوطني، لافتا إلى أن كل نقطة دم عطرة سالت من شهدائنا الأبرار ستكون نارا على الإرهابيين الخونة الذين باعوا دينهم ووطنهم.

كما أناب المحافظ اللواء أسامه ضيف السكرتير العام للمحافظة وعبد الناصر الدمياطي السكرتير العام المساعد، لتقديم واجب العزاء اليوم في عدد من شهداء الواجب من أبناء المحافظة ،الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي على نقطة ارتكاز أمنية تابعة للقوات المسلحة بالشيخ زويد بشمال سيناء ، كما سيقوم المحافظ بتقديم واجب العزاء

> غدا الأحد ، عقب عودته للمحافظة.

وكان المحافظ قد قرر تنكيس الأعلام بالمحافظة لمدة 3 أيام حدادا علي شهداء الحادث الإرهابي الغاشم الذي تعرض له جنود القوات المسلحة جنوب الشيخ زويد بالعريش مساء الجمعة .

ونقل المحافظ تعازي ومواساة أهالي المنيا لقواتنا المسلحة الباسلة وأسر الشهداء ، داعياً الله أن يتقبلهم عنده من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.