عاطلان يحاولان اختطاف طالب بملوي بالمنيا

تبلغ لمركز شرطة ملوي من اهالي ناحية البرشا دائرة المركز بقيام مجهولين بمحاولة اختطاف كرولس بطرس عجايبي 13 سنه طالب وذلك اثناء سيرة بالقرب من المقابر المتاخمة للقرية .

وبالانتقال والفحص تبين انه اثناء سير المذكور بطريق قرية البرشا قام شخصان مجهولين بمحاولة اختطافة مما دعاه للاستغاثة بالمارة الذين تمكنوا من تحريره وضبط الجناه وتبين انهما كلا من ” اشرف . ر “ 25 سنه عاطل ووليد م 26 سنه عاطل ويمواجهتهما اقرا بارتكاب الواقعة لمساومة ذوية علي دفع فدية مقابل اطلاق سراحة بالكشف عن المتهمان تبين سايقة اتهام الثاني في 7 قضايا واخرهم القضية رقم 3835 لسنة 2009 جنح فسم الشيخ زايد القاهرة سرقة مسكن ومطلوب ضبطه واحضاره في القضية رقم 2112 لستة 2013 اداري مركز ملوي قتل .

وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابه