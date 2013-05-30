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فيديو .. موتو ' المشاغب ' يعرض تبني طفل المرحاض

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فيديو .. موتو ' المشاغب ' يعرض تبني طفل المرحاض فيديو .. موتو ' المشاغب ' يعرض تبني طفل المرحاض

عرض اللاعب الروماني أدريان موتو لاعب تشيلسي السابق تبنيه لطفل صيني رضيع رماه والديه في المرحاض للتخلص منه، إلا أنه نجا بأعجوبة.

وكان أحد سكان مدينة جين جواه الصينية قد سمع صراخ الرضيع الذي يبلغ عمره يومين من إحدى أنابيب الصرف الصحي ليتمكن بمساعدة الأطباء ورجال الإطفاء من إنقاذه، ليثير الحادث ضجة إعلامية كبيرة حول العالم.

وعرض موتو -34 عاما- الذي يلعب حاليا لأجاكسيو الفرنسي تبنيه حيث قال للتلفزيون الروماني "أنوي تبني الطفل، حينما رأيته في التلفزيون قلت بأنني يجب أن أتبناه لقد أرسله الله لي".

ويعتبر موتو واحد من أكثر اللاعبين المثيرين للجدل إذ تم إيقافه عن اللعب عام 2003 بسبب تعاطيه للعقاقير المخدرة قبل أن يستغنى عنه ناديه تشيلسي وقتها.

وأضاف موتو "فقط أنظر لهذا الطفل المسكين لقد ترك لي انطباعا قويا عنه، لقد قلت لزوجتي يجب أن نساعده بأي طريقة ممكنة".

ويمنع القانون الروماني من تبني الأطفال الصينيين حيث أن هناك 17 دولة فقط يمكن لمواطنيها تبني الأطفال الصينيين مما يجعل قرار موتو صعبا.

شاهد تقرير عن الطفل

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فيديو اليوم السابع

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