الرئيس الموريتاني يعزي السيسي في شهداء الجيش بسيناء

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، عن تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة، وإصابة عدد آخر.

وقال الرئيس الموريتاني، في برقية عزاء وجهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فخامة الرئيس وأخي العزيز، علمنا ببالغ الأسى والحزن نبأ الاعتداء الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته العديد من أفراد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم وإلى أسر الشهداء، وإلى الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد أولئك الأبطال الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».