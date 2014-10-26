أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الرئيس الموريتاني يعزي السيسي في شهداء الجيش بسيناء

  • مصر
  • 10
Google+ Print

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، عن تعازيه للرئيس عبدالفتاح ، إثر العمل الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأسفر عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة، وإصابة عدد آخر.

وقال الرئيس الموريتاني، في برقية عزاء وجهها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: «فخامة الرئيس وأخي العزيز، علمنا ببالغ الأسى والحزن نبأ الاعتداء الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته العديد من أفراد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم وإلى أسر الشهداء، وإلى الشعب المصري الشقيق بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجيا من الله العلي القدير أن يتغمد أولئك الأبطال الشهداء بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين