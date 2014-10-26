«طرق دبي» تفتتح اليوم كورنيش جميرا

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات اليوم مشروع كورنيش جميرا بشكل كامل بطول 14 كيلومتراً، وهو يمتد من الشاطئ المحاذي لست مناطق سكنية، يبدأ من المنطقة الواقعة خلف منتجع شاطئ «دبي مارين» وصولاً إلى فندق برج العرب . ويشتمل الكورنيش على ممشى بعرض خمسة أمتار، ومضمار آخر للجري بعرض أربعة أمتار..

إضافة إلى استراحات تضم أكشاكا تجارية وأماكن مظللة للجلوس مطلة على الشاطئ، ومرافق عامة وصحية، ويتميز المشروع بلمسة جمالية متميزة من خلال الاهتمام بأعمال الزراعة والتشجير التي سيتم تطويرها وتوزيعها بشكل متناسق علاوة على الإضاءة التجميلية ذات التصميم الحديث والمبتكر.

مشروع حيوي

وأعرب مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة عن سروره بإنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تحقيق السعادة للناس، حيث يعتبر سموه الرياضة عنصراً مهماً في بناء المجتمع، وضمانة أساسية لوجود أفراد أصحاء قادرين على العطاء.

ودعا الطاير الجمهور وسكان المنطقة من محبي رياضة المشي والجري إلى استخدام كورنيش جميراً لممارسة رياضتهم، مؤكداً أن مشروع كورنيش جميرا حول الشاطئ الرملي مكاناً حيوياً عن طريق توفير عناصر تجميلية وترفيهية وخدمات عامة لزوار الشاطئ من المقيمين والسياح الذين يتوافدون على شواطئ دبي للاستمتاع بالجلوس إلى البحر أو ممارسة رياضة الجري أو المشي.

راحة واستجمام

وقال: يعد كورنيش جميرا إضافة جمالية في المنطقة للاسترخاء والراحة ويتيح مجالاً أرحب أمام الجمهور للاستمتاع وممارسة مجموعة متنوعة من الأنشطة، وتوفير أفضل سبل العناية لكل من يقصدها من المواطنين والمقيمين والسياح، للاستجمام والسباحة وممارسة الرياضة، وعلاوة على قيمته العملية فهو إضافة جمالية للاسترخاء والراحة..

منوها بأن المشروع يحمل أهمية خاصة لإسهامه في مجال تطوير البنية الأساسية الاجتماعية في الإمارة، خاصة على صعيد نوعية الصحة العامة للمجتمع، بما يُتيحه من توسيع لفرص ممارسة رياضات الجري والمشي، إلى جانب الرياضات المائية المختلفة مثل السباحة والتجديف وغيرها من الأنشطة الشاطئية التي تلائم كل أفراد الأسرة وتساهم في رفع مستوى لياقتهم البدنية بما لهذا من إسهام مباشر في الارتقاء بالصحة العامة للمجتمع عبر الاهتمام بالمرافق التي تتيح للجمهور ممارسة الرياضة بشتى صورها.

وجهة حضارية

وأضاف: سيتم ربط كورنيش جميرا في مرحلة لاحقة بالممشى والمسارات المخصصة للجري والدراجات في مشروع قناة دبي المائية التي تعد الوجهة الحضارية الجديدة لحركة السياحة الاقليمية والدولية علاوة على سكان الإمارة، وستضيف القناة التي تربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي مسافة ستة كيلومترات من الواجهة البحرية لإمارة دبي.