سيف بن زايد يوجّه «الإمارات لتعليم القيادة» بمتابعة التطوير

وجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بمتابعة تحديث وتطوير برامج التدريب في مجال تأهيل وتعليم الأفراد قيادة المركبات، على نحو يتوافق مع القيادة الآمنة على الطرق.

وأعرب سموه عن اعتزازه بالكوادر الوطنية وجهودها في مسيرة النهضة والتطوير قائلاً: «إن ما يثلج صدورنا اليوم أن أبناء وبنات الوطن هم القائمون على كل مرافق شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ويقومون بتدريب الطلاب باستخدام أحدث التقنيات الموجودة».

جاء ذلك عقب افتتاح سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، المقر الجديد لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات الواقع في منطقة الخرير في مدينة العين، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

وأكد سموه، حرص حكومة دولة الإمارات على الاهتمام بجودة الحياة في مجتمعنا، عبر تقديم خدمات متميزة لتعزيز ثقة الجمهور وزيادة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية، مشيراً إلى ارتباط المدن الاقتصادية وعجلة التنمية بحركة تنقل المركبات ومستوى السائقين، ما ينعكس على الوجه الحضاري للدول المتقدمة وبما يعزز من جهود تعزيز السلامة المرورية وفق أفضل المعايير المعتمدة عالمياً.

كما حضر الحفل الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داود بدران مدير عام المالية والخدمات بشرطة أبوظبي وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، والدكتور طيب كمالي رئيس مجلس الإدارة، وراشد سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي للشركة وعدد من الضباط.

وقال خالد خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي للشركة إن «الإمارات لتعليم القيادة» باشرت تقديم خدماتها في مدينة العين، من خلال مقرها الجديد الذي تم تشييده بمنطقة الخرير، على مساحة 321 ألفاً و549 متراً مربعاً، والمزود بقاعات التدريب النظري المجهزة بأحدث التقنيات، ومجموعة كبيرة من الأقسام والمرافق الخدماتية وميدان التدريب العملي، والتي توفر بيئة ملائمة للطلبة أثناء تلقي التدريبات في المجالين النظري والعملي.