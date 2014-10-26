محمد بن راشد يحضر أفراح المهيري وبن غليطة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه اللواء محمد خلفان خميس المهيري لمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة محمد جمعة علي بن غليطة.

وحضر الحفل،الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس عدد من الشيوخ والوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع من المسؤولين وأقارب العروسين.