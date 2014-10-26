«مارسيل خليفة».. مازال يحن إلى خبز أمه

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تقرير: مصطفى حمزة – محمد الموجي

«مازال مارسيل خليفة يحن إلى خبز أمه وقهوة أمه ولمسة أمه.. مازال حبها يمتلكه»، ولمَ لا يحن إليها وهى من كانت نافذته للولوج لعالمه المفضل «الموسيقى»، من أطقت سراح طائر الألحان الذى بداخله، من دعمت الصبي مارسيل في رحلة عالم الفن رُغم نظرة المجتمع له بأنه مفسدة لأخلاق الصبي.. لم تكن كلمات صديقه درويش من قصيدة «أحن إلى خبز أمي» هى أول أغنية قدمها خليفة بالحفل الذي أقيم أمس بحديقة الأزهر، لكن الشجن الذي تملك صوته جعلها الأكثر تأثيرًا في نفوس جمهوره.

لم ينس مارسيل أمهات الشهداء والشهداء أنفسهم خلال حفله حيث أهدى صاحب أغنية -أجمل الأمهات- أغنيته «يا حادي العيس» الأغنية الأولى التي بدأ بها حفله إلى أمهات الشهداء فى العالم العربي، وأهدى تريو خليفة مقطوعة موسيقية حملت اسم «صرخة» لشهداء مصر، الأمر ليس بغريب على مارسيل الذي أهدى الشعب المصر مقطوعته الموسيقية «الكمان والأوركسترا» عندما قامت ثورة 25يناير، وأصدر بيانا يؤكد فيه دعمه الكامل لثوار الربيع العربى فى مصر وتونس.

شهد الحفل حضور جماهيري كبير ومن مختلف الجنسيات، كان من بينهم جمهور خليفة الفلسطيني الذي رفع علم فلسطين وأهداه خليفة تحية خاصة من خلال أغنية «جواز السفر» حيث تجاوزعدد الحاضرين بضعة آلاف، وكان من بين الحضور الإعلامية منى سالمان والمطرب الشاب محمد محسن الذي شارك تريو خليفة غناء أغنية «أهو ده اللي صار» للموسيقار الراحل سيد درويش.

قدم خليفة خلال الحفل عدد من أغانيه «بوليس الإشارة»، و«قمر المراية»،«جواز السفر» «أحن إلى خبز أمي»،الذي تفاعل معها الجمهور مرددًا كلماتها، لينهي الحفل بأغنية «يا بحرية».

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وفي تصريح خاص لوكالة ONA للأنباء، قال مارسيل إنه يراهن على أطفال العرب في تشكيل جيل موسيقي جديد، وإنه يستعد لمشروعين ضخمين، إحداهما مؤسسة لتعليم أطفال العرب الموسيقى بالمغرب، تقبل الأطفال بدءًا من سن سبع سنوات، لكي يصعد جيل موسيقي كبير، مشيرًا إلى أنهم بعد جولته بالمغرب يستعد لجولة بأوروبا وكندا.

وقال بشار خليفة خلال حديثه مع وكالة ONA للأنباء: تريو خليفة يأتي بعد 15 عام من الشغل مع والدي مارسيل خليفة قررنا أن نقدم شيئ مختلف، وعن طول فترة الاستعداد للمشروع فكل شيئ بالحياة بياخد وقت كي يخرج بأفضل شكل، موضحًا أن تريو خليفة يستعد لتقديم ألبوم لجمهوره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بشار خليفة: الصدفة جعلتني ابنًا لمارسيل خليفة لكن أهم شيئ إن الإنسان يمتلك موهبة ويقدر يثبت نفسه ويكون مؤمن بنفسه.



> من ناحية آخرى تم إلغاء حفل خليفة الذي كان من المقرر إقامته في الإسكندرية بسبب الحادث الإرهابي وحالة الحداد التي يتعيشها مصر عقب استشهاد أكثر من 30 شهيدًا من الجيش وإصابة 30 آخرون بشمال سيناء.