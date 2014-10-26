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بالصور .. أهالي القليوبية يشيعون جثمان شهيد الجيش بهجوم سيناء الإرهابي

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بالصور .. أهالي القليوبية يشيعون جثمان شهيد الجيش بهجوم سيناء الإرهابي بالصور .. أهالي القليوبية يشيعون جثمان شهيد الجيش بهجوم سيناء الإرهابي

شهيد الجيش

قام المئات من أهالي قرية الخرقانية بالقناطر الخيرية بتشييع جثمان المجند أحمد محروس غباشى 22 سنة الذي استشهد في حادث مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء .

وخرج المئات من أهالى القرية ، لتشييع الجثمان من مسجد الزاوية  وسط هتافات ضد الهجمات الإرهابية على أبناء وحماة الوطن ، مرددين” يسقط يسقط الإرهاب” و”لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”.

وتحولت الجنازة الي مظاهرة للتنديد بالارهاب والجماعات التكفيرية، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على الارهابين الذين حولوا كل بيوت المصرين الى سرادقات عزاء.

ووصف الأهالى مرتكبي تلك الجرائم بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الإسلام السمح مؤكدين أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئا وأنها سوف تزيد من رفض المجتمع المصري كاملا للجماعات الإرهابية المتطرفة.

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