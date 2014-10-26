راؤول بعد تكريمه بالكلاسيكو: سعيد بكسر رونالدو لرقمي

مدريد، (إفي): تلقى أسطورة ريال مدريد الإسباني راؤول جونزاليس تكريما اليوم من ناديه على هامش مباراة الكلاسيكو امام برشلونة بملعب سانتياجو برنابيو، بالتزامن مع أفراح الفوز 3-1 في قمة الجولة التاسعة من الليجا.

وحضر راؤول المباراة من مقصورة الشرف، وتلقى هدية من الرئيس فلورنتينو بيريز في صورة قميص موقع عليه أسماء نجوم الفريق الحالي ويحمل الرقم 20 ، بجانب ساعة قيّمة، بمناسبة مرور 20 عاما على مباراته الأولى مع الميرينجي امام ريال ساراجوسا.

وبثت شاشات الملعب قبل انطلاق المباراة فيديو يظهر لقطات لمهارات وأهداف راؤول، ليتلقى تحية حارة من المشجعين.

وصرح راؤول لوسائل الاعلام "كانت لحظة رائعة ومفاجأة سارة بالنسبة لي، هذا التكريم جعلني أشعر أكثر بأنني عدت لبيتي".

وعن إمكانية تخطي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لرقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أوضح لاعب السد القطري الحالي والذي سينضم لكوزموس الأمريكي مطلع العام الجديد "رونالدو سيحطم كل الأرقام، إنني سعيد بأنه سيتجاوز رقمي، أتمنى أن يسجل الكثير من الأهداف لمصلحة الفريق".