إنيستا يتعرض لإصابة بالسمانة

برشلونة، (إفي): أعلن نادي برشلونة عن إصابة نجمه الإسباني أندريس إنيستا في عضلة السمانة بالساق اليمنى، دون تحديد ما إذا كان سيغيب عن المباريات المقبلة.

وأجبرت الإصابة إنيستا على ترك ملعب سانتياجو برنابيو خلال لقاء الكلاسيكو امام ريال مدريد في الدقيقة 70.

واشترك سيرجي روبرتو، بدلا من إنيستا الذي يجري فحوصا طبية يوم غد الأحد لتحديد مدى تأثير الإصابة.

وخسر برسا الكلاسيكو 1-3.

لكن برشلونة يحتفظ بصدارة الليجا، مع تقلص الفارق مع ريال مدريد الوصيف الى نقطة واحدة.

وسيعود الفريق الكتالوني للتدريب بعد غد الاثنين.