أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنيستا يتعرض لإصابة بالسمانة

Google+ Print
إنيستا يتعرض لإصابة بالسمانة إنيستا يتعرض لإصابة بالسمانة

برشلونة، (إفي): أعلن نادي برشلونة عن إصابة نجمه الإسباني أندريس إنيستا في عضلة السمانة بالساق اليمنى، دون تحديد ما إذا كان سيغيب عن المباريات المقبلة.

وأجبرت الإصابة إنيستا على ترك ملعب سانتياجو برنابيو خلال لقاء الكلاسيكو امام ريال مدريد في الدقيقة 70.

واشترك سيرجي روبرتو، بدلا من إنيستا الذي يجري فحوصا طبية يوم غد الأحد لتحديد مدى تأثير الإصابة.

وخسر برسا الكلاسيكو 1-3.

لكن برشلونة يحتفظ بصدارة الليجا، مع تقلص الفارق مع ريال مدريد الوصيف الى نقطة واحدة.

وسيعود الفريق الكتالوني للتدريب بعد غد الاثنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع