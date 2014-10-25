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رئيس «صناعة الإعلام»: ندعم الدولة في مواجهة الإرهاب

  • مصر
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قال محمد الأمين، رئيس غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، إن الغرفة تدعم خطوات الدولة المصرية لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك من خلال الاتفاق مع الإذاعة والتليفزيون على خطوات عملية، إلى جانب تحديد السياسة التحريرية، للتأكيد على ذلك.

وأضاف «الأمين»، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، السبت، أن بيان غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع، يرسل رسالة واضحة من الإعلام المصري، ولا يفرق بين الإعلام الخاص والرسمي.

وطالب «الأمين» الدولة، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح ، وجميع المؤسسات، بالاستعداد والثأر لدماء الشهداء، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية وطنية للكشف عن أبعاد تلك الاعتداءات الإرهابية وتهيئة الرأي العام لما قد تتخذه الدولة من قرارات وإجراءات ضد العناصر الإرهابية المتطرفة التي لم تقف عند حد محاولة شل الدولة المصرية فقط.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد شعار الحداد للإعلان عن رفض أساليب الإرهاب وتأييد الإعلام المصري لكل الخطوات التي اتخذتها، وقد تتخذها الدولة المصرية.

وأكد «الأمين» أن هناك دعما كاملا من قبل الإعلام بواسطة 3 محاور، أولها الديني الوسطي الأزهري، والمحور الثاني، استدعاء روح الوطنية الأصيلة من خلال الأغاني الوطنية، وثالثا، فهو التركيز على دعم الدولة المصرية، وأنها مستمرة في البناء من خلال القضايا الاقتصادية.

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