«العدوي» لـ«القاهرة والناس»: توافد أهالي سيناء للتبرع بالدم كان مشهد إنساني رائع

قال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة مصر ستبقى وستظل دائمًا، وسنظل دائمًا يدًا واحدة وأن الشعب العربي كله ينظر اقتلاع جذور الإرهاب، وأنه كان هناك اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمتابعة الأحداث .

وأضاف “العدوي” في لقائه ببرنامج «القاهرة والناس» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن تم تفخيخ الطريق لمنع وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأنه كان مشهدًا رائعًا حينما توافد هالي شمال سيناء على المستشفيات للتبرع بالدم لإسعاف المصابين .

وأوضح “العدوي” المناطق الحدودية تعلني من نقص خدمات كبير وهناك الكثير من القصور، وذلك ينتج عن عدم رغبة العاملين بالذهاب إلى هناك وعدم وجود محفزات ولكن هناك تسن ولو كان طفيفًا عن الوقت السابق.

ولفت “العدوي” أنه يتم تطوير مرفق الإسعاف منذ عام 2007 وأنه أشرف في عام 2011 على مرفق الإسعاف بنفسه، وأنه تم إحداث تطور كبير والدليل على ذلك أن جميع المصالح الجكومية كانت متوقفة إلا منظومة الإسعاف أثناء التظاهرات والاشتباكات والمليونيات

شبكة الطوارئ التي تضم حضانات الأطفال وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات اكتملت بتطور مرفق الإسعاف والذي كان يشكو منه أغلب المصريين، وهناك تجاوزات داخل منظومة الطوار وأتابعها بنفسي .