تونس تدين العمليات الإرهابية بشمال سيناء

أعربت تونس عن إدانتها الشديدة، واستنكارها البالغ، للعمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة شمال سيناء في مصر الشقيقة، الجمعة، والتي راح ضحيتها عدد كبير من أفراد القوات المسلحة المصرية.

وجددت تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية مساء اليوم السبت، دعوتها للمجموعة الدولية إلى محاربة الإرهاب والتصدي له بمختلف أشكاله ودوافعه، والوقوف بحزم ضد الجهات والأطراف والتنظيمات التي تدعمه وتموله، وأعربت عن تضامنها مع مصر حكومة وشعبا.

وأكدت أن التكاتف والتضامن الدوليين على كافة الأصعدة، هو السبيل الوحيد لاستئصال هذه الآفة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتجفيف منابعها.

أ ش أ