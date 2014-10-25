بالفيديو - محمد نور حارس مرمى في خسارة الاتحاد أمام النصر

أسقط النصر نظيره الاتحاد للمرة الأولى هذا الموسم بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

سجل عمر هوساوي الهدف الأول للنصر في الدقيقة 50، وأضاف إبراهيم غالب الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يرتقي النصر للمركز الثاني برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد كانت الأولى لمدافع النصر محمد حسين في الدقيقة 70، أما الثانية فكانت لمحمد أبو سبعان مدافع الاتحاد في الدقيقة 83.

وتسببت حالة الطرد الثالثة لفواز القرني حارس مرمى الاتحاد في انتقال قائد العميد محمد نور من مركز صناعة اللعب إلى حراسة المرمى بعد استنفاذ فريقه للثلاث تغييرات في أحد المشاهد التي ستظل خالدة في أذهان متابعي الكرة السعودية.

ولم يفلح نور في التصدي لركلة الجزاء التي سددها غالب في أعلى الزاوية اليمنى لمرمى الاتحاد.

فيديو لقطة نور