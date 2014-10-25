باسم مرسي: كنت قد فقدت الأمل.. وهذا ما نصحني به باتشيكو

كان باسم مرسي مهاجم الزمالك قد فقد الأمل في أن يسجل، أو أن يفوز فريقه.. لكن في النهاية تحقق الفوز للفريق الأبيض واقتنص الفرسان 3 نقاط ثمينة.

باسم مرسي سجل هدفا في الدقيقة 90 منح الزمالك التقدم على سموحة، قبل أن يضيف مؤمن زكريا الهدف الثاني ويفوز الفريق الأبيض بعد 3 تعادلات متتالية.

وقال باسم مرسي للصحفيين بعد المباراة: "كنت قد فقدت الأمل.. ليس فقط في أن أسجل، بل أن يفوز الزمالك".

وأوضح "هناك حالة عامة من سوء الحظ سيطرت علي وعلى رفاقي.. وهذا لا يخصني وحدي بالمناسبة، أتحدث حتى عن زملائي خالد قمر، عبد الله سيسيه، وأحمد علي".

وتابع "هذه الحالة قابلتنا جميعا كمهاجمين، لهذا شعرت بالراحة بعد التسجيل".

وعن هل يفكر باسم مرسي في استهداف المنتخب من جديد ليعود للقائمة، أجاب اللاعب "بالطبع، هذا حلم أي لاعب في مصر".