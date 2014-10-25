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فلّة الجزائرية تتلقى إنذاراً قضائياً

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فلّة الجزائرية تتلقى إنذاراً قضائياً فلّة الجزائرية تتلقى إنذاراً قضائياً

السبت 25-10-2014 22:00

ينوي خبير الأعشاب اللبناني زين الأتات توجيه إنذار قضائي إلى الفنانة فلّة الجزائرية والفنان زين شاكر، بسبب إظهارهما في كليب أغنيتهما المشتركة "بفلبي بخبّيك" دون موافقته.

فقد صوّرت فلّة وزين شاكر كليب أغنيتهما المشتركة في مارينا فندق "موفنبيك - بيروت"، وقدّم لهما زين الأتات كل التّسهيلات اللازمة دون مقابل، كما وضع بتصرفّهما يخته الخاصّ وعدداً من المعدات البّحرية.

وخلال التّصوير، التقط المخرج صبحي أبي حبيب بعض اللقطات لزين الأتات على سبيل الممازحة، ليتبيّن لاحقاً أنّه وضع هذه اللقطات في الكليب بشكل أظهره وكأنه مجرّد كومبارس. وعندما فوجىء الأتات بهذه اللقطات التي تعرضها عشرات المحطات التلفزيونية، عبّر عن استيائه، وطلب حذفها فوراً. ولمّا لم يتجاوب الفنان زين شاكر بصفته منتج الكليب، قرّر الأتات توجيه إنذار قضائيّ، يطلب فيه وقف العرض إلى حين حذف اللقطات التي يظهر فيها، وإعادة عملية المونتاج.

ومن المتوقّع أنّ يدّعي خبير الأعشاب على كلّ من فلّة الجزائرية وزين شاكر أمام القضاء اللبناني، إذا لم تتمّ الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام من تاريخه، نظراً إلى الضرر المعنويّ الذي تعرّض له بهذا الفعل الذي يعتبره مقصوداً.

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سيدتي