جورج كلوني يصل إلى لندن لمتابعة تحضيرات زفافه

وصل أمس الجمعة النجم العالمي George Clooney إلى لندن، من أجل متابعة تحضيرات حفل زفافه الثاني الذي سيقام الأسبوع القادم في العاصمة البريطانية.

وقد إلتقطت عدسات المصورين صوراً لـ Clooney خلال وصوله إلى مطار Heathrow ، وبدت السعادة واضحة عليه، بالرغم من رحلته الطويلة والمتعبة.

وكما ذكرنا في تقرير سابق، فإن عريس الموسم لم يكتف بحفل الزواج الضخم الذي أقامه في أيلول الماضي بمدينة Venice الإيطاليا، لذا قرر إقامة زفاف آخر في لندن حيث يعيش أقارب زوجته المحامية امل علم الدين.

وبهذه المناسبة، حجزت بارعة علم الدين غرفاً للضيوف في Danesfield House، وصلت تكلفتها إلى 360 الف دولار، بالإضافة إلى أجنحة خاصة للضيوف المهمين بلغ ثمنها حوالي 350 ألف دولار.

يشار إلى أن George Clooney وزوجته التي إحتلت المركز الرابع في لائحة النساء الأكثر تاثيراً في لندن، لم يكشفا هوية الضيوف المدعوين إلى الزفاف، لكن من المتوقع أن يشهد الحفل حضور بعض الشخصيات اللبنانية.

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