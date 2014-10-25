مصدر: حزب «البشير» يصوت على ترشحه للرئاسة بنسبة 90%

اعتمد المؤتمر العام لحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان، مساء السبت، بنسبة تزيد على 90%، ترشيح الرئيس عمر البشير ليكون مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر لها إبريل المقبل، حسب مصدر بالحزب.

وكان مجلس شورى حزب «المؤتمر الوطني»، وهو أعلى هيئة تنظيمية بعد المؤتمر العام، اختار، الأسبوع الماضي، البشير ليكون مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة.

وحسب النظام الأساسي للحزب فإن المؤتمر العام، والذي انطلقت جلساته، الخميس، وستختتم، مساء السبت، هو الجهة المخول لها اعتماد مرشح مجلس الشورى أو تسمية مرشح بديل.

وقال مصدر في الحزب: «البشير حاز على أكثر من 90% من أصوات عضوية المؤتمر البالغ عددهم 6250 شخصا».

وسط إجراءات تنظيمية صارمة بدأت صباح السبت عملية الاقتراع، لكن دون منافسة تذكر للبشير، حسب المصدر.