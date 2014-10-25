الآلاف يشيعون 2 من «شهداء سيناء» بمسقط رأسهما بدمياط

شيع الآلاف من أبناء دمياط، مساء السبت، جنازتي 2 من شهداء الحادث الإرهابي، الذي استهدف كمينًا أمنيًا للقوات المسلحة بشمال سيناء.

وشيع أهالي المحافظة شهيدي الواجب محمود عصام فوزي عطية، 21 عامًا، من قرية «ميت الخولي»، ورامي السيد زيدان، من مدينة «فارسكور»، وحملوا صور الشهيدين، ولافتات تندد بالإرهاب.

وشهدت سيناء عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن استشهاد ٣٠ ضابطًا ومجندًا بالقوات المسلحة، وإصابة ٢٩ آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال ١٠ دقائق، استهدفت كمينًا للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.