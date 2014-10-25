الآلاف يشيعون 4 جثامين من «شهداء الشيخ زويد» بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي البحيرة، مساء السبت، 4 جثامين لشهداء القوات المسلحة في حادث الشيخ زويد الإرهابي في قرى المحافظة.

في قرية «زهور الأمراء» بالدلنجات، ودع نحو 20 ألف من المواطنين جثمان النقيب محمد أبوغزالة بمقابر الأسرة، بحضور زملائه من الضباط والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وفى قرية «العوامر» بمركز «إيتاي البارود»، شيع الآلاف جثمان العريف مجند عادل أحمد رمضان غيث، وسط هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

وفى قرية «جنبواي» بمركز «إيتاي البارود»، شيع الآلاف جثمان المجند أحمد فتحى السيد، وسط حالة من السخط الشديد على الإرهابيين والمطالبة بالقصاص.

وفى قرية الطود بمركز كوم حمادة، شيع الآلاف جثمان المجند صبرى محمد محيى الدين، وسط هتافات «لا إله إلا الله ويسقط الإرهاب».