سفير مصر بصنعاء: الصيادون المصريون المحتجزون في اليمن بصحة جيدة

قال الدكتور يوسف الشرقاوي، سفير مصر لدى اليمن، إنه كلف أحد أعضاء السفارة بالسفر إلى ميناء الحديدة والتقى بالصيادين المصريين الذين تحتجزهم السلطات اليمنية على متن مراكب الصيد الثلاثة في الميناء وهم بصحة جيدة.

وقال السفير إنه أجرى اتصالات مع ملاك المراكب المحتجزة في الميناء واتفق معهم على سرعة إنهاء اتفاق احتجاز المراكب الثلاثة في ضوء قرار السلطات اليمنية إخلاء سبيل الصيادين والبحارة وسرعة إنهاء عملية التصالح الإداري، وتفاصيلها في ضوء القواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف أن فريق العمل بالسفارة المكلف بإنهاء هذه المشكلة يعمل بجد من أجل سرعة عودة الصيادين إلى الوطن، معربًا عن أمله في إنهاء المشكلة بأسرع وقت ممكن، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية اليمنية والسلطات المختصة لحل هذه المشكلة.

كانت السلطات اليمنية قد ضبطت مراكب الصيد الثلاثة أثناء قيامها بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية في 12 أكتوبر الجاري، واقتادتها إلى ميناء الحديدة، وتم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، وهم الآن على المراكب لحين إنهاء المشكلة، ووافقت السلطات اليمنية على سفر البحارة والصيادين مع بقاء بحارة للعودة بالمراكب بعد انتهاء المشكلة.