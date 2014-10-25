الحداد على الشاشة الصغيرة: «شريطة سوداء» وأغان وطنية

رغم إعلان التليفزيون المصرى والقنوات الفضائية التزامها بالحداد على شهداء حادث سيناء الإرهابى، إلا أن الحداد لم يزد كالعادة عن شريطة سوداء فى جانب الشاشة، وفواصل تحمل تعازى تلك القنوات، دون تغيير يذكر فى المحتوى أو الخريطة البرامجية المعلنة مسبقا.

وقدمت القنوات الفضائية فى برامجها، مساء الجمعة، تغطية للحادث الإرهابى بما تيسر من أخبار ومتابعات ميدانية، واستضافت محللين سياسيين وخبراء عسكريين، فيما واصل التليفزيون المصرى تغطيته العادية دون تغيير يذكر على خريطة قناة «القنال» التى تغطى محافظات قناة السويس وسيناء، والتى من المفترض أن تكون مصدرا للمعلومات لبقية الفضائيات المصرية والعربية.

ولم يستفد التليفزيون المصرى من مركز الإرسال الخاص به فى شمال سيناء، واكتفى بالشريط الأسود على الشاشة، وعرض أفلام عن هجرة الرسول بمناسبة رأس السنة الهجرية، وتابع الموقف من خلال النشرات الإخبارية، ولم يغير خريطة برامجه، فيما تم عرض بعض الأغانى الوطنية والتقارير المصورة عن الإرهاب دون نقل صورة حية من أرض الواقع.

وقال الدكتور حسن على، عميد إعلام جامعة المنيا: هناك خطأ مهنى جسيم وقع فيه الإعلام المصرى كله، حيث اكتفى بالشريط الأسود فقط على شاشاته ولم يغير خريطة برامجه.

وكان من المفترض أن يكون هناك تغيير فى الخريطة وإعلان حالة الحداد بشكل مختلف، تمهيدا للقرارات القوية التى اتخذها الرئيس فى شمال سيناء، لأن دور الإعلام مختلف، فهو يمهد لأى قرارات تصدرها الدولة، حتى يشعر الناس بأن هناك أزمة كبيرة مع الإرهاب فى شمال سيناء.

ولكن الإعلام تصرف وكأن الأمر عادى، وأن ما حدث لن يؤثر فى مصر، وهذا

غير صحيح على الإطلاق، لأن الشعب المصرى كله حزين بسبب ما حدث.