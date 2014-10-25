كيرلس فاضل شهيد الشرقية يحدثكم: «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة»

«فاضلى 49 يوم ميرى وتبدأ حياة الحرية، يا رب هون»، «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة».. آخر كلمات كتبها الشهيد كيرلس فاضل حليم، ضحية أحداث سيناء، على حسابه الشخصى بـ«فيس بوك».

هو من مواليد 1991، وتخرج من كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، العام الماضى، وله شقيق طالب بكلية العلوم، وكانت مدة تجنيده قاربت على الانتهاء بعد نحو شهر.

يقول جورج رزق ميخائيل، صديقه، إن كيرلس كان محباً لحياة الجندية، ويكثر من التقاط صوره مرتدياً الزى العسكرى، وكان دائم الحكايات عن مغامراته فى سيناء خلال الدفاع عن الوطن.

ويضيف أن كيرلس كان محباً لأصدقائه فى الجيش، وكان حزيناً على فراق أحد أصدقائه الذى استشهد منذ أيام نتيجة إحدى العمليات الإرهابية، وكتب ينعيه على حسابه الشخصى بقوله: «الله يرحمك يا صحبى بجد كنت راجل وأطيب شخصية عرفتها واتعاملت معاه، كان نفسى تقوم بالسلامة ونتخرج مع بعض بس إرادة ربنا فوق كل شىء وأكيد عند ربنا أحسن بكتير من الأرض وقرفها، ادعيلنا ربنا يصبرنا ويصبر أهلك».

ويتابع أن كيرلس كان كثير المزاح مع أصدقائه، وعندما تسلم سلاح «آر بى جى» قال لأصدقائه مازحا: «يا سوادك يا أرمط إدانى الآر بى جى وخلع».