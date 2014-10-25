أخبار عاجلة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

كيرلس فاضل شهيد الشرقية يحدثكم: «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة»

  • مصر
  • 9
Google+ Print
كيرلس فاضل شهيد الشرقية يحدثكم: «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة» كيرلس فاضل شهيد الشرقية يحدثكم: «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة»

«فاضلى 49 يوم ميرى وتبدأ حياة الحرية، يا رب هون»، «بعض الأحلام بسيطة لكنها مستحيلة».. آخر كلمات كتبها الشهيد كيرلس فاضل حليم، ضحية أحداث سيناء، على حسابه الشخصى بـ«فيس بوك».

هو من مواليد 1991، وتخرج من كلية الآداب قسم لغة إنجليزية، العام الماضى، وله شقيق طالب بكلية العلوم، وكانت مدة تجنيده قاربت على الانتهاء بعد نحو شهر.

يقول جورج رزق ميخائيل، صديقه، إن كيرلس كان محباً لحياة الجندية، ويكثر من التقاط صوره مرتدياً الزى العسكرى، وكان دائم الحكايات عن مغامراته فى سيناء خلال الدفاع عن الوطن.

ويضيف أن كيرلس كان محباً لأصدقائه فى الجيش، وكان حزيناً على فراق أحد أصدقائه الذى استشهد منذ أيام نتيجة إحدى العمليات الإرهابية، وكتب ينعيه على حسابه الشخصى بقوله: «الله يرحمك يا صحبى بجد كنت راجل وأطيب شخصية عرفتها واتعاملت معاه، كان نفسى تقوم بالسلامة ونتخرج مع بعض بس إرادة ربنا فوق كل شىء وأكيد عند ربنا أحسن بكتير من الأرض وقرفها، ادعيلنا ربنا يصبرنا ويصبر أهلك».

ويتابع أن كيرلس كان كثير المزاح مع أصدقائه، وعندما تسلم سلاح «آر بى جى» قال لأصدقائه مازحا: «يا سوادك يا أرمط إدانى الآر بى جى وخلع».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية