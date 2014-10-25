أبومازن : ندعم إجراءات القيادة المصرية من أجل حماية الدولة

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس العسكري الأعلى المصري، والقرارات التي هى من أجل حماية الدولة المصرية.

وقال “أبومازن”، ‘إننا نقف إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعباً، وندعم كل الإجراءات التي ستتخذها القيادة المصرية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر، ومواجهة الإرهاب في سيناء والأراضي المصرية كافة، لما في ذلك من خدمة للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي.

وأشاد ابومازن، بالموقف المصري الشجاع في مواجهة الإرهاب، مؤكدًا على ثقته الكبيرة بأن مصر سوف تتغلب على الصعاب، وسوف تستمر بطريق البناء والاستقرار والحفاظ على مستقبلها والأمة العربية.