اللجنة المشتركة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة تقرر تفعيل قرارات السيسي بدءًا من اليوم

انعقدت عصر اليوم اللجنة المشتركة من القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية برئاسة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية لتنسيق جهود ومهام مكافحة الإرهاب فى كل ربوع الجمهورية وخاصة فى سيناء .

وقررت اللجنة “ تفعيل قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من اليوم وطبقاً للمناطق المحددة بالقرار سالف الذكر وإتخاذ مايلزم من إجراءات يكفلها القانون حيال كل من يخالف ذلك، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فى سرعة القبض على المنفذين والمتورطين فى هذا الحادث الإرهابى الغاشم سواء بالتحريض على ذلك أو التمويل المادى لمثل هذه الأعمال الإرهابية، التأكيد على حماية أبناء سيناء الشرفاء وإتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المدنيين الأبرياء المتواجدين داخل المناطق المحددة بالقرار الجمهورى” .

وتهيب القوات المسلحة وهيئة الشرطة المدنية جميع المواطنين الإلتزام التام بتعليمات حظر التجوال مع التأكيد على أنه سوف يتم التصدى بكل حزم وحسم لكل من يحاول مخالفة ذلك .