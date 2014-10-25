انفجار عبوتين ناسفتين وإبطال مفعول ثالثة بمحطتي سكة حديد بالشرقية

انفجرت عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع ، وتم إبطال مفعول ثالثة، وضعها مجهولون بمحطتي السكة الحديد بقريتي سلمنت وإنشاص الرمل مركز بلبيس، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وتم إيقاف حركة القطارات على خط الشرق، لحين تمشيط المنطقة المحيطة وتأمين سيرها.

وكان اللواء سامح الكيلاني مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من أهال بقرية “سلمنت” مركز بلبيسن يفيد بسماع دوي انفجار شديد بالقرب من محطة السكة الحديد ، فانتقل على الفور خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، حيث تم فرض طوق أمني حول موقع البلاغ، وبمعاينة محطة السكة الحديد، عثر على بقايا عبوة ناسفة بدائية الصنع منفجرة، بجوار حجرة الحارس، وبقايا عبوة أخرى بجوار القضبان، ما نتج عنه تحطيم زجاج الغرفة، دون إصابات بشرية.

وقام خبراء المفرقعات بتمشيط قضبان السكة الحديد، وعثروا على عبوة ناسفة ثالثة لم تنفجر، بمحيط السنترال ومحطة السكة الحديد بقرية “إنشاص”، فتم التعامل معها وتشتيتها بمدفع المياه وإبطال مفعولها .

وصرح المهندس محمد عرفة رئيس قطاع السكة الحديد بشرق الدلتا، أنه لم تحدث تلفيات في القضبان نتيجة الانفجار، وتم إيقاف حركة القطارات على خط الشرق “الزقازيق – بلبيس – شبين القناطر – قليوب”، لحين انتهاء خبراء المفرقعات من تمشيط القضبان كاملة، وتأمين سير القطارات.

وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والذي قرر تكثيف التحريات لتحديد الجناة وضبطهم.

أ ش أ